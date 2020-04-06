Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 6 апреля, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Печерском районе Киева - 5 случаев, также новые 4 случая зафиксировали и в Подольском районе. В то же время, в Оболонском и Соломенском районах не обнаружили ни одного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.