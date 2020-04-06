Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 6 апреля, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Печерском районе Киева - 5 случаев, также новые 4 случая зафиксировали и в Подольском районе. В то же время, в Оболонском и Соломенском районах не обнаружили ни одного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Так, лабораторно подтвержденные случаи, по состоянию на 6 апреля, добавились в следующих районах:
Голосеевский +2 (всего 26)
Дарницкий +3 (всего 37)
Деснянский +1 (всего 16)
Днепровский +3 (всего 16)
Оболонский +0 (всего 20)
Печерский +5 (всего 46)
Подольский 4 (всего 21)
Святошинский +2 (всего 13)
Соломенский +0 (всего 36)
Шевченковский +3 (всего 36)
Напомним, что за минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных сейчас 267 человек.