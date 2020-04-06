Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75387 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88791 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98495 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107175 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93364 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103726 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106179 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131184 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107873 просмотра
Актуальное
Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в столице

Киев  •  УНН

 • 16498 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 6 апреля, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Печерском районе Киева - 5 случаев, также новые 4 случая зафиксировали и в Подольском районе. В то же время, в Оболонском и Соломенском районах не обнаружили ни одного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Так, лабораторно подтвержденные случаи, по состоянию на 6 апреля, добавились в следующих районах:

Голосеевский +2 (всего 26)
Дарницкий +3 (всего 37)
Деснянский +1 (всего 16)
Днепровский +3 (всего 16)
Оболонский +0 (всего 20)
Печерский +5 (всего 46)
Подольский 4 (всего 21)
Святошинский +2 (всего 13)
Соломенский +0 (всего 36)
Шевченковский +3 (всего 36)

Напомним, что за минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных сейчас 267 человек.

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