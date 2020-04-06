Печерський район знов лідирує за поширенням коронавірусу в столиці

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 6 квітня, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Печерському районі Києва – 5 випадків, також нові 4 випадки зафіксували й у Подільському районі. У той же час, в Оболонському та Солом’янському районах не виявили жодного. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Так, лабораторно підтверджені випадки, станом на 6 квітня, додались в наступних районах:

Голосіївський +2 (усього 26)
Дарницький +3 (усього 37)
Деснянський +1 (усього 16)
Дніпровський +3 (усього 16)
Оболонський +0 (усього 20)
Печерський +5 (усього 46)
Подільський +4 (усього 21)
Святошинський +2 (усього 13)
Солом’янський +0 (усього 36)
Шевченківський +3 (усього 36)

Нагадаємо, що за минулу добу ще 22 киян захворіли на COVID-19, тож загальна кількість хворих наразі 267 осіб.

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