У Києві вже 267 хворих на COVID-19, серед них двоє медиків і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За минулу добу ще 22 киян захворіли на COVID-19, тож загальна кількість хворих наразі 267 осіб. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу ще 22 киян захворіли на COVID-19. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків захворювання. Захворіли п’ять жінок віком від 29 до 71 року. 16 чоловіків віком від 24 до 82 років, в їх числі два медики. Також захворів 8-річний хлопчик. Чотири випадки захворювання в Києво-Печерській лаврі”, — повідомив мер.
Кличко зазначив, що з останніх інфікованих киян 9 пацієнтів госпіталізовані до лікарні, 13 лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Повідомляється, що експрес-тестами протестовані майже 2 600 киян. Лабораторне дослідження зроблено вже для 2 124 зразків.
Також Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 97 зразків.
“Загальна кількість по Україні 5 800 ПЛР-тестів, з них майже 40% зроблено в Києві. Також у Києві 28 мобільних груп, які роблять відбір зразків на ПЛР-тестування. Зробили вже 267 відборів зразків, з них підтвердилось у 37 киян”, — розповів Кличко.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.