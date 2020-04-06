В Киеве уже 267 больных COVID-19, среди них двое медиков и ребенок

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84206 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100180 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102367 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101645 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109655 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98337 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104448 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106417 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131379 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве уже 267 больных COVID-19, среди них двое медиков и ребенок

В Киеве уже 267 больных COVID-19, среди них двое медиков и ребенок

Киев  •  УНН

 • 18981 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных на данный момент 267 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года. 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в их числе два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания в Киево-Печерской лавре", - сообщил мэр.

Кличко отметил, что из последних инфицированных киевлян 9 пациентов госпитализированы в больницу, 13 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Сообщается, что экспресс-тестами протестированы почти 2600 киевлян. Лабораторное исследование сделано уже для 2124 образцов.

Также Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 97 образцов.

"Общее количество по Украине 5800 ПЦР-тестов, из них почти 40% сделано в Киеве. Также в Киеве 28 мобильных групп, которые делают отбор образцов на ПЦР-тестирование. Сделали уже 267 отборов образцов, из них подтвердилось у 37 киевлян", - рассказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

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