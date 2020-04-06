В Киеве уже 267 больных COVID-19, среди них двое медиков и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных на данный момент 267 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания. Заболели пять женщин в возрасте от 29 до 71 года. 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в их числе два медика. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания в Киево-Печерской лавре", - сообщил мэр.
Кличко отметил, что из последних инфицированных киевлян 9 пациентов госпитализированы в больницу, 13 лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Сообщается, что экспресс-тестами протестированы почти 2600 киевлян. Лабораторное исследование сделано уже для 2124 образцов.
Также Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 97 образцов.
"Общее количество по Украине 5800 ПЦР-тестов, из них почти 40% сделано в Киеве. Также в Киеве 28 мобильных групп, которые делают отбор образцов на ПЦР-тестирование. Сделали уже 267 отборов образцов, из них подтвердилось у 37 киевлян", - рассказал Кличко.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.