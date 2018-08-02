Печерская полиция игнорирует запросы журналистов относительно игровых автоматов в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Печерское управление полиции игнорирует запросы журналистов о деятельности нелегального игорного заведения в центре города, на ул. Бассейная, 10, сообщает УНН.
Функционирование этой точки под прикрытием лотерей разоблачено журналистами вместе с представителями лотерейного оператора "М.С.Л." 19 июля.
Было установлено, что нелегалы использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий "М.С.Л.". На место была вызвана полиция, которая все это зафиксировала и пообещала разобраться с нарушителями.
Прокомментировать ситуацию на месте полиция отказалась, заверив, что журналисты могут получить все исчерпывающие комментарии по ситуации от пресс-офицера Печерского управления полиции.
На следующий день (20 июля) УНН обратился в Печерское управление полиции с просьбой сообщить, открыто ли по факту деятельности нелегалов уголовное производство. Также, УНН попросил уточнить, проверяла ли полиция на предмет нарушения законодательства заведение на ул. Бассейной, 10 раньше.
По состоянию на 2 августа УНН в Печерском управления полиции так и не смогли дать ответ на запрос УНН.
Сначала с ситуацией обещала разобраться пресс-офицер управления. Однако, так и не смогла. Исполнитель запроса, в свою очередь, отказался давать ответ на запрос по телефону. Письмом запрашиваемую информацию УНН также не получил.
Поэтому, УНН направил официальный запрос на имя начальника ГУ Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко с просьбой оказать содействие в получении запрашиваемой журналистами информации.