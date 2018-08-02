Печерська поліція ігнорує запити журналістів щодо гральних автоматів у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Печерське управління поліції ігнорує запити журналістів щодо діяльності нелегального грального закладу у центрі міста, по вул. Басейна, 10, повідомляє УНН.
Функціонування цієї точки під прикриттям лотерей викрито журналістами разом з представниками лотерейного оператора “М.С.Л.” 19 липня.
Було встановлено, що нелегали використовували назви державних лотерей, їх логотипи, символіку та копії ліцензій “М.С.Л.”. На місце була викликана поліція, яка все це зафіксувала та пообіцяла розібратися із порушниками.
Прокоментувати ситуацію на місці поліція відмовилась, запевнивши, що журналісти можуть отримати усі вичерпні коментарі по ситуації від прес-офіцера Печерського управління поліції.
Наступного дня (20 липня) УНН звернувся до Печерського управління поліції із проханням повідомити, чи відкрито за фактом діяльності нелегалів кримінальне провадження. Також, УНН попросив уточнити, чи перевіряла поліція на предмет порушення законодавства заклад на вул. Басейній, 10 раніше.
Станом на 2 серпня УНН у Печерському управління поліції так і не змогли надати відповідь на запит УНН.
Спочатку із ситуацією обіцяла розібратися прес-офіцер управління. Проте, так і не змогла. Виконавець запиту, у свою чергу, відмовився надавати відповідь на запит телефоном. Листом запитувану інформацію УНН також не отримав.
Тож, УНН направив офіційний запит на ім'я начальника ГУ Національної поліції у Києві Андрія Крищенка із проханням посприяти в отриманні запитуваної журналістами інформації.