Павелко прокомментировал свое новое назначение в УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Вчера, 29 мая, президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко был избран главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам, передает УНН.
"Это новый опыт и большая ответственность в единой европейской футбольной семье!" - написал Павелко на своей странице в Facebook.
Также, футбольный функционер поблагодарил коллег из исполкома УЕФА за доверие.
"И поздравляю футбольную Украину с новой должностью в европейском футбольном союзе - главы Комитета по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам", - резюмировал Павелко.
Как писал УНН, в феврале текущего года Павелко был избран в состав исполкома УЕФА.