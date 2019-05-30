Павелко прокомментировал свое новое назначение в УЕФА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 21472 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 43486 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61786 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76900 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Павелко прокомментировал свое новое назначение в УЕФА

Павелко прокомментировал свое новое назначение в УЕФА

Киев  •  УНН

 • 10591 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Вчера, 29 мая, президент Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко был избран главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам, передает УНН.

"Это новый опыт и большая ответственность в единой европейской футбольной семье!" - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Также, футбольный функционер поблагодарил коллег из исполкома УЕФА за доверие.

"И поздравляю футбольную Украину с новой должностью в европейском футбольном союзе - главы Комитета по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам", - резюмировал Павелко.

Как писал УНН, в феврале текущего года Павелко был избран в состав исполкома УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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