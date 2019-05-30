Павелко прокоментував своє нове призначення в УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Учора, 29 травня, президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було обрано головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, передає УНН.
"Це новий досвід і велика відповідальність в єдиній європейській футбольній родині!" - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.
Також, футбольний функціонер подякував колегам з виконкому УЄФА за довіру.
"І вітаю футбольну Україну з новою посадою в європейському футбольному союзі - голови Комітету зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів", - резюмував Павелко.
Як писав УНН, у лютому поточного року Павелка було обрано до складу виконкому УЄФА.