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Павелко прокоментував своє нове призначення в УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Учора, 29 травня, президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було обрано головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, передає УНН.

"Це новий досвід і велика відповідальність в єдиній європейській футбольній родині!" - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Також, футбольний функціонер подякував колегам з виконкому УЄФА за довіру.

"І вітаю футбольну Україну з новою посадою в європейському футбольному союзі - голови Комітету зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів", - резюмував Павелко.

Як писав УНН, у лютому поточного року Павелка було обрано до складу виконкому УЄФА

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