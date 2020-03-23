Павелко об условиях контрактов с игроками: коронавирус - не форс-мажор

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102544 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105360 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107344 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106153 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115170 просмотра

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" прокомментировал вопрос фиксации заработных плат игроков в условиях пандемии коронавируса, передает УНН.

"Мы держим связь с каждым клубом. Сегодня этот вопрос касается руководства УПЛ, ПФЛ и украинского профсоюза футболистов, поскольку с такой проблемой мы встречаемся впервые.

Юристы определяют коронавирус ситуацией, которая не является форс-мажором, но последствия COVID-19 могут быть признаны таковыми в будущем", - сказал он.

Павелко добавил, что пандемия больно ударит по экономике страны.

"Сегодня это касается не только футбола. Мы видим, что государство, парламент следят за ситуацией вокруг бизнеса, поскольку пандемия больно ударит по экономике страны. Многие страны Европы отменяют налоги, идут на облегчение бизнеса. Это крайне важно", - резюмировал он.

Напомним, УАФ помогает больницам аппаратами ИВЛ и берет шефство над военным госпиталем.

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