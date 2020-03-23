Павелко об условиях контрактов с игроками: коронавирус - не форс-мажор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол" прокомментировал вопрос фиксации заработных плат игроков в условиях пандемии коронавируса, передает УНН.
"Мы держим связь с каждым клубом. Сегодня этот вопрос касается руководства УПЛ, ПФЛ и украинского профсоюза футболистов, поскольку с такой проблемой мы встречаемся впервые.
Юристы определяют коронавирус ситуацией, которая не является форс-мажором, но последствия COVID-19 могут быть признаны таковыми в будущем", - сказал он.
Павелко добавил, что пандемия больно ударит по экономике страны.
"Сегодня это касается не только футбола. Мы видим, что государство, парламент следят за ситуацией вокруг бизнеса, поскольку пандемия больно ударит по экономике страны. Многие страны Европы отменяют налоги, идут на облегчение бизнеса. Это крайне важно", - резюмировал он.
Напомним, УАФ помогает больницам аппаратами ИВЛ и берет шефство над военным госпиталем.