Павелко про умови контрактів з гравцями: коронавірус - не форс-мажор

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко в ефірі програми "Великий футбол" прокоментував питання фіксації заробітних плат гравців в умовах пандемії коронавірусу, передає УНН.

"Ми тримаємо зв'язок з кожним клубом. Сьогодні це питання стосується керівництва УПЛ, ПФЛ і української профспілки футболістів, оскільки з такою проблемою ми зустрічаємося вперше.

Юристи визначають коронавірус ситуацією, яка не є форс-мажором, але наслідки COVID-19 можуть бути визнані такими в майбутньому", - сказав він.

Павелко додав, що пандемія боляче вдарить по економіці країни.

"Сьогодні це стосується не лише футболу. Ми бачимо, що держава, парламент стежать за ситуацією навколо бізнесу, оскільки пандемія боляче вдарить по економіці країни. Багато країн Європи скасовують податки, йдуть на полегшення бізнесу. Це вкрай важливо", - резюмував він.

Нагадаємо, УАФ допомагає лікарням апаратами ШВЛ і бере шефство над військовим госпіталем

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