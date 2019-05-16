Павелко о Кубке Украины: заслуженный триумф "Шахтера"

"ФК "Шахтер" Донецк в тринадцатый раз завоевывает Кубок Украины и устанавливает новый рекорд турнира по количеству побед! Замечательный кубковый сезон и заслуженный триумф! Поздравляю футболистов, тренеров, команду и руководство клуба с новым достижением! Пусть в родном для "Шахтера" украинском Донецке как можно быстрее наступит мир, и клуб вернется домой, на "Донбасс Арену"!

Также поздравляю ФК "Ингулец" с великолепным выступлением в этом кубковом сезоне и историческим выходом в финал турнира! Уверен, что пример клуба станет мощной мотивацией для всего украинского футбола", - написал он.

Президент ФФУ также поздравил "Футбольных звезд Украины-2018", а именно лучшего футболиста года Марлоса, лучшую футболистку Дарью Апанащенко и лучших тренеров мужской и женской команд Юрия Вернидуба и Наталью Зинченко. Последние под аплодисменты заполненной "Славутич-Арены" получили вчера заслуженные награды.

Напомним, в финале Кубка Украины "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.