Павелко про Кубок України: заслужений тріумф "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко привітав переможців Кубку України та побажав "Шахтарю" мирного неба в їх рідному місті — Донецьку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"ФК "Шахтар" Донецьк в тринадцяте завойовує Кубок України і встановлює новий рекорд турніру за кількістю перемог! Чудовий кубковий сезон і заслужений тріумф! Вітаю футболістів, тренерів, команду і керівництво клубу з новим досягненням! Нехай в рідному для "Шахтаря" українському Донецьку якнайшвидше настане мир, і клуб повернеться додому, на "Донбас Арену"!
Також вітаю ФК "Інгулець" з чудовим виступом в цьому кубковому сезоні й історичним виходом до фіналу турніру! Впевнений, що приклад цього клубу стане потужною мотивацією для всього українського футболу", - написав він.
Президент ФФУ також привітав "Футбольних зірок України-2018", а саме найкращого футболіста року Марлоса, найкращу футболістку Дар'ю Апанащенко та найкращих тренерів чоловічої й жіночої команд Юрія Вернидуба та Наталію Зінченко. Останні під оплески заповненої "Славутич-Арени" отримали учора заслужені нагороди.
Нагадаємо, у фіналі Кубка України "Шахтар" обіграв "Інгулець" із рахунком 3:0 і в четвертий раз поспіль став володарем трофею.