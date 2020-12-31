Павелко: 2020 доказал, что футбол действительно объединяет

"В эти праздничные минуты от всего сердца поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым всю нашу большую футбольную семью! Это более 20-ти сборных, которыми занимается Украинская ассоциация футбола, это областные и городские ассоциации, это все коллективные члены УАФ, это профессиональные и любительские клубы и, конечно же, наши болельщики", - сказал он.

В праздничном обращении Андрей Павелко выразил благодарность каждой областной и городской ассоциации, которая вместе с Украинской ассоциацией футбола бок о бок помогала ветеранам футбола и местным больницам в борьбе с пандемией коронавируса.

"Чрезвычайно сложный уходящий год, который многому нас научил. 2020-ый продемонстрировал, что у нас есть не только сильная головная команда во главе с Андреем Шевченко, но и талантливая молодежь, которая готова дать бой соперникам. 2020-ый окончательно сломал стереотип, что футбол - это мужская игра. Наша национальная женская сборная вышла в плей-офф квалификации Евро, а бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль проводит матчи самого высокого уровня не только в Украине, но и в Европе ", - отметил президент УАФ.

Также, по словам Андрея Павелко, 2020 год убедил, что упорный труд и вера в успех помогают достичь того, что казалось невозможным.

"В плодотворном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины нам удалось закончить соревнования в УПЛ, Кубке Украины и первой лиге по спортивному принципу. Мы смогли частично вернуть болельщиков на трибуны, и именно их поддержка вдохновила сборную на историческую победу в матче с грозной Испанией", - сказал президент ассоциации.

Также Андрей Павелко напомнил, что вопреки всем невзгодам 2020 года футбол в Украине активно развивался. В частности, благодаря инициативе Президента Украины и помощи со стороны УАФ в нашей стране возрождаются клубы, строятся новые детские футбольные площадки и крупные спортивные объекты.

"Накануне 2021 года желаю всем нам новых побед - личных и спортивных! Побед каждой из наших сборных! А главной команде желаю в следующем году еще и установить рекорд по сыгранным матчам! Кроме поединков отбора на чемпионат мира, провести максимальное количество матчей на Евро и еще одну игру, которая у нас осталась с 2020-го ", - пожелал Андрей Павелко.

Как писал УНН, футболисты сборной Украины креативно поздравили болельщиков с Новым годом.