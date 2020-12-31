Павелко: 2020 доказал, что футбол действительно объединяет

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 58674 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 115861 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 126993 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 306704 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 179076 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 450034 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 334544 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222683 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248470 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257170 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
3.2м/с
79%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 72557 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 16981 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 40458 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 36152 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 20208 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 72718 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 86104 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 176023 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 306704 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 450034 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 8038 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 24467 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 32742 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 62294 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 85112 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Павелко: 2020 доказал, что футбол действительно объединяет

Киев • УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Уходящий год доказал, что футбол действительно объединяет. Об этом в своем новогоднем поздравлении отметил президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Павелко: 2020 доказал, что футбол действительно объединяет

"В эти праздничные минуты от всего сердца поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым всю нашу большую футбольную семью! Это более 20-ти сборных, которыми занимается Украинская ассоциация футбола, это областные и городские ассоциации, это все коллективные члены УАФ, это профессиональные и любительские клубы и, конечно же, наши болельщики", - сказал он.

В праздничном обращении Андрей Павелко выразил благодарность каждой областной и городской ассоциации, которая вместе с Украинской ассоциацией футбола бок о бок помогала ветеранам футбола и местным больницам в борьбе с пандемией коронавируса.

"Чрезвычайно сложный уходящий год, который многому нас научил. 2020-ый продемонстрировал, что у нас есть не только сильная головная команда во главе с Андреем Шевченко, но и талантливая молодежь, которая готова дать бой соперникам. 2020-ый окончательно сломал стереотип, что футбол - это мужская игра. Наша национальная женская сборная вышла в плей-офф квалификации Евро, а бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль проводит матчи самого высокого уровня не только в Украине, но и в Европе ", - отметил президент УАФ.

Также, по словам Андрея Павелко, 2020 год убедил, что упорный труд и вера в успех помогают достичь того, что казалось невозможным.

"В плодотворном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины нам удалось закончить соревнования в УПЛ, Кубке Украины и первой лиге по спортивному принципу. Мы смогли частично вернуть болельщиков на трибуны, и именно их поддержка вдохновила сборную на историческую победу в матче с грозной Испанией", - сказал президент ассоциации.

Также Андрей Павелко напомнил, что вопреки всем невзгодам 2020 года футбол в Украине активно развивался. В частности, благодаря инициативе Президента Украины и помощи со стороны УАФ в нашей стране возрождаются клубы, строятся новые детские футбольные площадки и крупные спортивные объекты.

"Накануне 2021 года желаю всем нам новых побед - личных и спортивных! Побед каждой из наших сборных! А главной команде желаю в следующем году еще и установить рекорд по сыгранным матчам! Кроме поединков отбора на чемпионат мира, провести максимальное количество матчей на Евро и еще одну игру, которая у нас осталась с 2020-го ", - пожелал Андрей Павелко.

Как писал УНН, футболисты сборной Украины креативно поздравили болельщиков с Новым годом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05