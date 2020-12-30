Футболісти збірної України креативно привітали вболівальників з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Футболісти й тренерський штаб національної збірної України привітали країну із прийдешнім Новим роком. Відповідне відео-привітання опубліковано на сайті УАФ, передає УНН.
Гравці національної команди бажають українцям негативних тестів на “ковід” та повних стадіонів на футбольних матчах. А також бажають Україні успіхів на ЄВРО-2020.
Як писав УНН, в УАФ підбили підсумки 2020 року для молодіжної збірної України U-21.