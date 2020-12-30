Футболисты сборной Украины креативно поздравили болельщиков с Новым годом

Игроки национальной команды желают украинцам негативных тестов на “ковид” и полных стадионов на футбольных матчах. А также желают Украине успехов на Евро-2020.

Как писал УНН, в УАФ подвели итоги 2020 года для молодежной сборной Украины U-21.