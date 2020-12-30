Футболисты сборной Украины креативно поздравили болельщиков с Новым годом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Футболисты и тренерский штаб национальной сборной Украины поздравили страну с наступающим Новым годом. Соответствующее видео-поздравление опубликовано на сайте УАФ, передает УНН.
Игроки национальной команды желают украинцам негативных тестов на “ковид” и полных стадионов на футбольных матчах. А также желают Украине успехов на Евро-2020.
Как писал УНН, в УАФ подвели итоги 2020 года для молодежной сборной Украины U-21.