В УАФ підбили підсумки 2020 року для молодіжної збірної України U-21
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Молодіжній збірній України 2020 року довелося обмежитися лише осінніми поєдинками. Решту програми перекреслила пандемія, через яку, починаючи з березня, не зіграли жодного матчу юнацькі збірні. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
“А команда Руслана Ротаня довела до логічного завершення відбірний цикл Євро-2021 (U-21).
Він вийшов таким, як і попередні цикли „молодіжки“, — не кращим, не гіршим.
Хоча суперників із категорії „топ“ (на кшталт Англії, Франції, Німеччини або Іспанії) цього разу в нас не було. Але втрати на старті відбору, які мали місце ще восени 2019-го, компенсувати не вдалося. Й українська команда вчетверте за п’ять останніх циклів фінішувала третьою у групі”, — йдеться у повідомленні.
Якщо брати окремо матчі 2020-го, то провал стався лише один — у Північній Ірландії. Ще чотири поєдинки підопічні Ротаня виграли, в одному — із данцями — пропустили гол у відповідь із явним порушенням правил проти воротаря Олега Білика вже на 95-й хвилині.
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Водночас варто відзначити, що кістяка команди у 2020-му через різні причини (пандемія коронавірусу, травми, запрошення до національної збірної) не було, кажуть в УАФ.
“Хоча б половину ігрового часу (270 хвилин) провели лише семеро: воротар Анатолій Трубін, захисники Владислав Дубінчак та Олександр Сирота, півзахисники Сергій Булеца, Арсеній Батагов та Артем Бондаренко й форвард Данило Сікан”, — зазначили в Асоціаціі.
В УАФ нагадали, що у складі національної збірної України вже давно перебувають Віталій Миколенко, Андрій Лунін та Микола Шапаренко. А у 2020-му до них долучилися Ілля Забарний, Юхим Конопля, Євген Чеберко та Валерій Бондар. Причому 18-річний Забарний став одним із найбільш юних дебютантів в історії головної команди країни.
“У „молодіжці“, до речі, у 2020-му теж знайшовся футболіст, який ледь не встановив новий рекорд серед юних дебютантів, — 16-річний Єгор Ярмолюк.
Загалом тренери задіяли велику кількість гравців 2000 року народження та молодших, які складуть молодіжну збірну України вже для участі в наступному відбірному циклі — Євро-2023 (U-21).
Його фінальну частину заплановано провести одночасно в Румунії та Грузії”, — підсумували в УАФ.
Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко вручив ветеранам футболу ордени “За заслуги” I ступеня.