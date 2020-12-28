D-дипломи Української асоціації футболу вперше отримали військовослужбовці Збройних сил України

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 8746 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 17368 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 29017 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 52515 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 99969 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 185761 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209685 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182280 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172532 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115903 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.8м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 109053 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 26419 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 54208 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 32283 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 17995 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 18712 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 212850 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 243264 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 331125 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 492374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 1344 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2812 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9922 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11482 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 54695 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

D-дипломи Української асоціації футболу вперше отримали військовослужбовці Збройних сил України

Київ • УНН

 • 12538 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського відбулося урочисте вручення D-дипломів УАФ слухачам, які успішно пройшли курс навчання. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.

D-дипломи Української асоціації футболу вперше отримали військовослужбовці Збройних сил України

Офіцери університету отримали дипломи з рук Валентина Латипова - радника президента УАФ Андрія Павелка.

“D-диплом Української асоціації футболу — це перший ступінь у градації футбольних ліцензій для тренерів.

Варто зазначити, що таке навчання для військовослужбовців відбулося вперше.

Група з п’яти офіцерів Національного університету оборони України успішно опанувала навчальну програму.

Навчання здійснювалося дистанційно, із використанням сучасних засобів зв’язку й залученням кращих фахівців Української асоціації футболу та Національного університету фізичного виховання і спорту України”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

В УАФ додали, що за підсумками зустрічі між керівництвом університету та представником Асоціації ухвалено рішення щодо підписання угоди про співпрацю між Національним університетом оборони України ім. Івана Черняховського та Українською асоціацією футболу.

Як писав УНН, в УАФ, напередодні, озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99