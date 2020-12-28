D-дипломи Української асоціації футболу вперше отримали військовослужбовці Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського відбулося урочисте вручення D-дипломів УАФ слухачам, які успішно пройшли курс навчання. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Офіцери університету отримали дипломи з рук Валентина Латипова - радника президента УАФ Андрія Павелка.
“D-диплом Української асоціації футболу — це перший ступінь у градації футбольних ліцензій для тренерів.
Варто зазначити, що таке навчання для військовослужбовців відбулося вперше.
Група з п’яти офіцерів Національного університету оборони України успішно опанувала навчальну програму.
Навчання здійснювалося дистанційно, із використанням сучасних засобів зв’язку й залученням кращих фахівців Української асоціації футболу та Національного університету фізичного виховання і спорту України”, - йдеться у повідомленні прес-служби.
В УАФ додали, що за підсумками зустрічі між керівництвом університету та представником Асоціації ухвалено рішення щодо підписання угоди про співпрацю між Національним університетом оборони України ім. Івана Черняховського та Українською асоціацією футболу.
Як писав УНН, в УАФ, напередодні, озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу.