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D-дипломы Украинской ассоциации футбола впервые получили военнослужащие Вооруженных сил Украины

Киев • УНН

 • 12538 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ слушателям, успешно прошедшим курс обучения. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

D-дипломы Украинской ассоциации футбола впервые получили военнослужащие Вооруженных сил Украины

Офицеры университета получили дипломы из рук Валентина Латыпова - советника президента УАФ Андрея Павелко.

"D-диплом Украинской ассоциации футбола - это первая ступень в градации футбольных лицензий для тренеров.

Стоит отметить, что такое обучение для военнослужащих произошло впервые.

Группа из пяти офицеров Национального университета обороны Украины успешно овладела учебной программой.

Обучение осуществлялось дистанционно, с использованием современных средств связи и привлечением лучших специалистов Украинской ассоциации футбола и Национального университета физического воспитания и спорта Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В УАФ добавили, что по итогам встречи между руководством университета и представителем Ассоциации принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между Национальным университетом обороны Украины им. Ивана Черняховского и Украинской ассоциацией футбола.

Как писал УНН, в УАФ, накануне озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола.

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