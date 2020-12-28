D-дипломы Украинской ассоциации футбола впервые получили военнослужащие Вооруженных сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ слушателям, успешно прошедшим курс обучения. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Офицеры университета получили дипломы из рук Валентина Латыпова - советника президента УАФ Андрея Павелко.
"D-диплом Украинской ассоциации футбола - это первая ступень в градации футбольных лицензий для тренеров.
Стоит отметить, что такое обучение для военнослужащих произошло впервые.
Группа из пяти офицеров Национального университета обороны Украины успешно овладела учебной программой.
Обучение осуществлялось дистанционно, с использованием современных средств связи и привлечением лучших специалистов Украинской ассоциации футбола и Национального университета физического воспитания и спорта Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
В УАФ добавили, что по итогам встречи между руководством университета и представителем Ассоциации принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между Национальным университетом обороны Украины им. Ивана Черняховского и Украинской ассоциацией футбола.
Как писал УНН, в УАФ, накануне озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола.