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В УАФ озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська асоціація футболу й надалі буде активно співпрацювати з ГС “ДЮФЛУ” в питаннях розвитку та популяризації дитячого та юнацького футболу. Про це розповів віце-президент Асоціації Вадим Костюченко, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

В УАФ озвучили плани з розвитку дитячо-юнацького футболу

“Заплановано продовжити реалізацію заходів із навчання тренерів дитячо-юнацького футболу, яку було розпочато в році, що минає. Завдяки Інституту футбола УАФ та Національному університету фізичного виховання і спорту України ми запровадили безкоштовні онлайн-курси за навчальною програмою D-диплома УАФ та протягом 2020 року залучили до них близько 500 осіб із різних регіонів України.

Саме розвиток новітніх технологій, завдяки яким УАФ може реалізовувати такі заходи, став одним із небагатьох, з урахуванням карантинних обмежень, позитивних моментів. Уже наступного року ми будемо продовжувати такі курси та залучати до них якомога більшу кількість зацікавлених у процесі навчання людей, які після отримання відповідних дипломів та ліцензій зможуть проводити тренування з юними футболістами груп початкової підготовки”, — скащав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “У цей непростий час нам вдалося втримати корабель дитячо-юнацького футболу на плаву”, — Костюченко

Отже, плани щодо розвитку дитячо-юнацького футболу в УАФ є, і задля їхньої реалізації керівництво УАФ не зупинятиметься ні перед якими викликами, кажуть в Асоціації.

“Наша команда фахівців завжди буде знаходити можливості, щоб розвиток був постійним та гармонійним, незважаючи ні на що”, — додав Костюченко.

Як писав УНН, до адаптованих “Відкритих уроків футболу” УАФ вдалося залучити понад 5 тис. дітей.

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