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В УАФ озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола

Киев • УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола и в дальнейшем будет активно сотрудничать с ГС "ДЮФЛУ" в вопросах развития и популяризации детского и юношеского футбола. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации Вадим Костюченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В УАФ озвучили планы по развитию детско-юношеского футбола

“Планируется продолжить реализацию мероприятий по обучению тренеров детско-юношеского футбола, которая была начата в уходящем году. Благодаря Институту футбола УАФ и Национальному университету физического воспитания и спорта Украины мы ввели бесплатные онлайн-курсы по учебной программе D-диплома УАФ и в течение 2020 года привлекли к ним около 500 человек из разных регионов Украины.

Именно развитие новейших технологий, благодаря которым УАФ может реализовывать такие меры, стало одним из немногих, с учетом карантинных ограничений, положительных моментов. Уже в следующем году мы будем продолжать такие курсы и привлекать к ним как можно большее количество заинтересованных в процессе обучения людей, которые после получения соответствующих дипломов и лицензий смогут проводить тренировки с юными футболистами групп начальной подготовки”, — скащав он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “В это непростое время нам удалось удержать корабль детско-юношеского футбола на плаву”, — Костюченко

Итак, планы по развитию детско-юношеского футбола в УАФ есть, и для их реализации руководство УАФ не будет останавливаться ни перед какими вызовами, говорят в Ассоциации.

“Наша команда специалистов всегда будет находить возможности, чтобы развитие было постоянным и гармоничным, несмотря ни на что”, — добавил Костюченко.

Как писал УНН, в адаптированных “Открытых уроков футбола” УАФ удалось привлечь более 5 тыс. детей.

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