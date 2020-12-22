"Відкриті уроки футболу" стають все більш популярними серед дівчат - Костюченко

Так, до адаптованих "відкритих уроків футболу" УАФ вдалося залучити 3,4 тис. дітей - безпосередньо через фестивалі. Та ще 2,3 тис. дітей через інші різноманітні до- і післяфестивальні футбольні заходи.

"Цікаво, що серед учасників фестивалів було майже 40% дівчат, багато з яких уперше осягали ази футбольної гри. Важливим також стало залучення більше трьох тисяч волонтерів, найактивніші серед яких попередньо пройшли навчання на волонтерських семінарах УАФ і регіональних асоціацій футболу.

Більшість із них виявила бажання стати регулярними учасниками соціальних проектів УАФ, а деякі — і пройти підвищення кваліфікації на нещодавно запроваджених курсах D-диплому УАФ", - розповів перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Загалом протягом вересня — жовтня 2020 року проведено 17 фестивалів проекту "Відкриті уроки футболу".

"Ще 15 фестивалів (по одному у кожному іншому регіоні України) перенесені з вересня-жовтня 2020 року на квітень—травень 2021 року", - уточнили в асоціації.

Як писав УНН, до проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" щороку долучаються тисячі дітей із різних регіонів України.