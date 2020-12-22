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"Відкриті уроки футболу" стають все більш популярними серед дівчат - Костюченко

Київ • УНН

 • 11293 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Проект "Відкриті уроки футболу" набирає популярності серед дівчат. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

"Відкриті уроки футболу" стають все більш популярними серед дівчат - Костюченко

Так, до адаптованих "відкритих уроків футболу" УАФ вдалося залучити 3,4 тис. дітей - безпосередньо через фестивалі. Та ще 2,3 тис. дітей через інші різноманітні до- і післяфестивальні футбольні заходи.

"Цікаво, що серед учасників фестивалів було майже 40% дівчат, багато з яких уперше осягали ази футбольної гри. Важливим також стало залучення більше трьох тисяч волонтерів, найактивніші серед яких попередньо пройшли навчання на волонтерських семінарах УАФ і регіональних асоціацій футболу.

Більшість із них виявила бажання стати регулярними учасниками соціальних проектів УАФ, а деякі — і пройти підвищення кваліфікації на нещодавно запроваджених курсах D-диплому УАФ", - розповів перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Загалом протягом вересня — жовтня 2020 року проведено 17 фестивалів проекту "Відкриті уроки футболу".

"Ще 15 фестивалів (по одному у кожному іншому регіоні України) перенесені з вересня-жовтня 2020 року на квітень—травень 2021 року", - уточнили в асоціації.

Як писав УНН, до проекту УАФ "Відкриті уроки футболу" щороку долучаються тисячі дітей із різних регіонів України.

Українські Національні Новини

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