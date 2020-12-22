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"Открытые уроки футбола" становятся все более популярными среди девушек - Костюченко

Киев • УНН

 • 11293 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Проект "Открытые уроки футбола" набирает популярность среди девушек. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

"Открытые уроки футбола" становятся все более популярными среди девушек - Костюченко

Да, адаптированных "открытых уроков футбола" УАФ удалось привлечь 3,4 тыс. детей - непосредственно через фестивали. И еще 2,3 тыс. детей через другие различные до- и послефестивальные футбольные мероприятия.

"Интересно, что среди участников фестивалей было почти 40% девушек, многие из которых впервые постигали азы футбольной игры. Важным также стало привлечение более трех тысяч волонтеров, самые активные среди которых предварительно прошли обучение на волонтерских семинарах УАФ и региональных ассоциаций футбола.

Большинство из них изъявили желание стать регулярными участниками социальных проектов УАФ, а некоторые - и пройти повышение квалификации на недавно введенных курсах D-диплома УАФ", - рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Всего в течение сентября - октября 2020 года проведено 17 фестивалей проекта "Открытые уроки футбола".

"Еще 15 фестивалей (по одному в каждом другом регионе Украины) перенесены с сентября-октября 2020 года на апрель-май 2021 года", - уточнили в ассоциации.

Как писал УНН, к проекту УАФ "Открытые уроки футбола" ежегодно присоединяются тысячи детей из разных регионов Украины.

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