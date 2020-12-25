В это непростое время нам удалось удержать корабль детско-юношеского футбола на плаву, - Костюченко

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 72789 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 142146 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 149852 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 343103 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 201106 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 472778 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 341955 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225701 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249877 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257786 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 107346 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 36690 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 59756 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 55455 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 39669 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 109350 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 104196 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 193785 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 343114 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 472783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 16028 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 30901 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 38780 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 68265 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 90447 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В это непростое время нам удалось удержать корабль детско-юношеского футбола на плаву, - Костюченко

Киев • УНН

 • 16916 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко подвел итоги уходящего года, в области детско-юношеского футбола, который является приоритетным направлением работы УАФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

В это непростое время нам удалось удержать корабль детско-юношеского футбола на плаву, - Костюченко

Так, по словам Костюченко, уходящий год, был очень сложным и трудным с точки зрения развития наиболее популярного направления украинского футбола, а именно - детско-юношеского.

"Огромное влияние именно на вышеупомянутое направление имели меры по предотвращению распространения болезни, вызываемой COVID-19. В УАФ было два пути работы в указанном секторе: первый - прекратить вообще все соревнования, как всеукраинского уровня, так и непосредственно во всех регионах, второй - проанализировать сложность ситуации, систематизировать всю имеющуюся информацию, провести консультации с органами государственной власти, отработать определенные протоколы и продолжать развитие детско-юношеского футбола.

И если вторую часть сезона 2019-2020 годов мы вынуждены были прекратить, в связи с чем впервые в истории чемпионата Украины среди команд детско юношеских спортивных заведений не было обнаружено ни одной команды-чемпиона, то уже первый круг соревнований сезона-2020/2021 мы провели очень организованно и с соблюдением всех требований действующего законодательства относительно карантинных мероприятий", - рассказал он.

Выполнить всю работу по организации детско-юношеского сектора и сохранить систему соревнований в Украине среди этих команд удалось благодаря, в частности, президенту ГС "ДЮФЛУ" Виталию Борту, говорит первый вице-президент УАФ.

"Он и его команда специалистов приложили все усилия, чтобы это направление работы имело серьезные положительные достижения, поскольку именно на этом фундаменте базируется будущее украинского футбола. Именно благодаря его крепкой, обоснованной и очень конструктивной позиции в это непростое время корабль детско-юношеского футбола удалось удержать на плаву.

Коллектив дирекции ДЮФЛУ совместно с Комитетом детско-юношеского футбола УАФ, который возглавляет Андрей Прохорович, провел большое количество очень важных мероприятий, обеспечив старт нового чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений уже в сезоне 2020/2021. Также отмечу, что в ДЮФЛУ была проведена реформа системы соревнований. В этом сезоне все-таки была создана Элит-лига, о которой говорили уже более трех лет.

Да, возможно, кто-то из скептиков укажет, что система, по которой сейчас играют команды, является не самой оптимальной, но реформа сделана. В состав участников Элит-лиги вошли мощные детские академии Украины, стало гораздо меньше проходных поединков, что серьезно поощряет участвовать в этих соревнований потенциальных партнеров. Обязательная организация прямых трансляций именно из матчей команд Элит-лиги - это еще одно достижение в работе сектора детско-юношеского футбола. Именно такая норма была прописана в этом сезоне в соответствующих регламентных документах, и, к чести и организаторов соревнований и непосредственно футбольных коллективов, она выполняется практически на сто процентов.

Итак, уже в этом сезоне все болельщики детско-юношеских коллективов Элит-лиги, а таких немало, получили прекрасную возможность просматривать поединки любимых команд на YouTube-канале в онлайн-режиме. Эта опция пригодилась в связи с введением в действие ограничений относительно присутствия зрителей на спортивных сооружениях во время проведения футбольных матчей", - отметил Костюченко.

Как писал УНН, к адаптированным "Открытым урокам футбола" УАФ удалось привлечь более 5 тыс. детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61