У цей непростий час нам вдалося втримати корабель дитячо-юнацького футболу на плаву, - Костюченко

Так, за словами Костюченко, рік, що минає, був дуже складним та важким із точки зору розвитку найбільш популярного напрямку українського футболу, а саме - дитячо-юнацького.

"Величезний вплив саме на вищезазначений напрямок мали заходи щодо запобігання розповсюдженню хвороби, спричиненої COVID-19. В УАФ було два шляхи роботи в зазначеному секторі: перший - припинити взагалі всі змагання, як всеукраїнського рівня, так і безпосередньо в усіх регіонах, другий - проаналізувати складність ситуації, що склалася, систематизувати всю наявну інформацію, провести консультації з органами державної влади, відпрацювати певні протоколи та продовжувати розвиток дитячо-юнацького футболу.

І якщо другу частину сезону 2019-2020 років ми вимушені були припинити, у зв'язку із чим уперше в історії чемпіонату України серед команд дитячо- юнацьких спортивних закладів не було виявлено жодної команди-чемпіона, то вже перше коло змагань сезону-2020/2021 ми провели дуже організовано та з дотриманням усіх вимог чинного законодавства щодо карантинних заходів", - розповів він.

Виконати всю роботу з організації дитячо-юнацького сектору та зберегти систему змагань в Україні серед цих команд вдалося завдяки, зокрема, президенту ГС "ДЮФЛУ" Віталію Борту, каже перший віце-президент УАФ.

"Він та його команда фахівців доклали всіх зусиль, аби цей напрям роботи мав серйозні позитивні здобутки, оскільки саме на цьому фундаменті базується майбутнє українського футболу. Саме завдяки його міцній, обґрунтованій та дуже конструктивній позиції в цей непростий час корабель дитячо-юнацького футболу вдалося втримати на плаву.

Колектив дирекції ДЮФЛУ спільно з Комітетом дитячо-юнацького футболу УАФ, який очолює Андрій Прохорович, провів велику кількість дуже важливих заходів, забезпечивши старт нового чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів уже в сезоні-2020/2021. Також зазначу, що в ДЮФЛУ було проведено реформу системи змагань. У цьому сезоні все-таки було створено Еліт-лігу, про яку говорили вже більше трьох років.

Так, можливо, хтось зі скептиків зазначить, що система, за якою зараз грають команди, є не найбільш оптимальною, але реформу зроблено. До складу учасників Еліт-ліги ввійшли найпотужніші дитячі академії України, стало набагато менше прохідних поєдинків, що серйозно заохочує долучатися до цих змагань потенційних партнерів. Обов'язкова організація прямих трансляцій саме з матчів команд Еліт-ліги - це ще один здобуток у роботі сектору дитячо-юнацького футболу. Саме таку норму було прописано в цьому сезоні у відповідних регламентних документах, і, до честі й організаторів змагань, і безпосередньо футбольних колективів, вона виконується практично на сто відсотків.

Отже, уже в цьому сезоні всі вболівальники дитячо-юнацьких колективів Еліт- ліги, а таких немало, отримали прекрасну можливість переглядати поєдинки улюблених команд на YouTube-каналі в онлайн-режимі. Ця опція стала в пригоді у зв'язку із введенням у дію обмежень щодо присутності глядачів на спортивних спорудах під час проведення футбольних матчів", - зауважив Костюченко.

Як писав УНН, до адаптованих "Відкритих уроків футболу" УАФ вдалося залучити понад 5 тис. дітей.