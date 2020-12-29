В УАФ подвели итоги 2020 года для молодежной сборной Украины U-21

“А команда Руслана Ротаня довела до логического завершения отборочный цикл Евро-2021 (U-21).

Он получился таким, как и предыдущие циклы „молодежки“, — не лучшим, не худшим.

Хотя соперников из категории „топ“ (вроде Англии, Франции, Германии или Испании) на этот раз у нас не было. Но потери на старте отбора, которые имели место еще осенью 2019-го, компенсировать не удалось. И украинская команда в четвертый раз за пять последних циклов финишировала третьей в группе”, — говорится в сообщении.

Если брать отдельно матчи 2020-го, то провал произошел только один — в Северной Ирландии. Еще четыре поединка подопечные Ротаня выиграли, в одном — с датчанами — пропустили гол с явным нарушением правил против вратаря Олега Билыка уже на 95-й минуте.

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Вместе с тем следует отметить, что костяка команды в 2020-м по разным причинам (пандемия коронавируса, травмы, приглашение в национальную сборную) не было, говорят в УАФ.

“Хотя бы половину игрового времени (270 минут) провели только семь: вратарь Анатолий Трубин, защитники Владислав Дубинчак и Александр Сирота, полузащитники Сергей Булеца, Арсений Батагов и Артем Бондаренко и форвард Даниил Сикан”, — отметили в Ассоциации.

В УАФ напомнили, что в составе национальной сборной Украины уже давно находятся Виталий Миколенко, Андрей Лунин и Николай Шапаренко. А в 2020-м к ним присоединились Илья Забарный, Юхим Конопля, Евгений Чеберко и Валерий Бондарь. Причем 18-летний Забарный стал одним из самых юных дебютантов в истории главной команды страны.

“В „молодежке“, кстати, в 2020-м тоже нашелся футболист, который едва не установил новый рекорд среди юных дебютантов — 16-летний Егор Ярмолюк.

В общем тренеры задействовали большое количество игроков 2000 года рождения и младше, которые составят молодежную сборную Украины уже для участия в следующем отборочном цикле — Евро-2023 (U-21).

Его финальную часть планируется провести одновременно в Румынии и Грузии”, — подытожили в УАФ.

Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко вручил ветеранам футбола ордена “За заслуги” I степени.