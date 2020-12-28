Павелко вручив ветеранам футболу ордени "За заслуги" I ступеня

Рішення відзначити футбольних легенд з нагоди 45-річчя перемоги "Динамо" у Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА було прийнято указом Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що орден князя Ярослава Мудрого II ступеня у столичному Будинку футболу також отримав співголова Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ Олег Блохін.