Павелко вручил ветеранам футбола ордена "За заслуги" I степени
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко вручил выдающимся футболистам киевского "Динамо" Владимиру Онищенко и Анатолия Конькову ордена "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Решение отметить футбольных легенд по случаю 45-летия победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА было принято указом Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что орден князя Ярослава Мудрого II степени в столичном Доме футбола также получил сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин.