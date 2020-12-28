Павелко вручил ветеранам футбола ордена "За заслуги" I степени

Решение отметить футбольных легенд по случаю 45-летия победы "Динамо" в Кубке обладателей кубков и Суперкубка УЕФА было принято указом Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что орден князя Ярослава Мудрого II степени в столичном Доме футбола также получил сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ Олег Блохин.