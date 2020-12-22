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Блохіна нагородили орденом Ярослава Мудрого

Київ • УНН

 • 10683 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вручив легендарному українському футболісту, володарю "Золотого м’яча" Олегу Блохіну орден князя Ярослава Мудрого II ступеня. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.

Блохіна нагородили орденом Ярослава Мудрого

Нагородження відбулося у Будинку футболу України. Участь у заході, серед інших, взяв президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

"Висока нагорода для одного з найяскравіших футбольних талантів України! Це чудова нагода, щоб згадати пам’ятні сторінки, які Олег Володимирович вписав у футбольну історію нашої держави як гравець і як тренер національної збірної України. Дякую пану міністру за високу відзнаку для нашого колеги, який зараз реалізує свої знання і досвід на посаді співголови Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ! Дякую Олегу Блохіну за відданість грі та історичні перемоги українського футболу на міжнародній арені!", - прокоментував Павелко.

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