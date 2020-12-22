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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 75024 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Блохина наградили орденом Ярослава Мудрого

Киев • УНН

 • 10683 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт вручил легендарному украинскому футболисту, обладателю "Золотого мяча" Олегу Блохину орден князя Ярослава Мудрого II степени. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Блохина наградили орденом Ярослава Мудрого

Награждение состоялось в Доме футбола Украины. Участие в мероприятии, среди прочих, взял президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

"Высокая награда для одного из самых ярких футбольных талантов Украины! Это прекрасная возможность, чтобы вспомнить памятные страницы, которые Олег Владимирович вписал в футбольную историю нашего государства как игрок и как тренер национальной сборной Украины. Спасибо господину министру за высокую награду для нашего коллеги, который сейчас реализует свои знания и опыт в должности сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ! Спасибо Олегу Блохину за преданность игре и исторические победы украинского футбола на международной арене!" - прокомментировал Павелко.

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