Блохина наградили орденом Ярослава Мудрого

Награждение состоялось в Доме футбола Украины. Участие в мероприятии, среди прочих, взял президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

"Высокая награда для одного из самых ярких футбольных талантов Украины! Это прекрасная возможность, чтобы вспомнить памятные страницы, которые Олег Владимирович вписал в футбольную историю нашего государства как игрок и как тренер национальной сборной Украины. Спасибо господину министру за высокую награду для нашего коллеги, который сейчас реализует свои знания и опыт в должности сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ! Спасибо Олегу Блохину за преданность игре и исторические победы украинского футбола на международной арене!" - прокомментировал Павелко.