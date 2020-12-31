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Павелко: 2020 рік довів, що футбол дійсно об'єднує

Київ • УНН

 • 11608 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рік, що минає, довів, що футбол дійсно об'єднує. Про це у своєму новорічному привітанні зазначив президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, передає УНН з посилання на сайт УАФ.

Павелко: 2020 рік довів, що футбол дійсно об'єднує

"У ці святкові хвилини від усього серця вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим всю нашу велику футбольну родину! Це більше 20-ти збірних, якими опікується Українська асоціація футболу, це обласні та міські асоціації, це всі колективні члени УАФ, це професійні та аматорські клуби і, звичайно ж, наші вболівальники", - сказав він.

У святковому зверненні Андрій Павелко висловив вдячність кожній обласній та міській асоціації, яка разом з Українською асоціацією футболу пліч-о-пліч допомагала ветеранам футболу та місцевим лікарням у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Надзвичайно складний рік, що минає, багато чому нас навчив. 2020-й продемонстрував, що в нас є не тільки сильна головна команда на чолі з Андрієм Шевченком, але й талановита молодь, яка була готова дати бій суперникам. 2020-й остаточно зламав стереотип, що футбол - це чоловіча гра. Наша національна жіноча збірна вийшла до плей-оф кваліфікації Євро, а бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль проводить матчі найвищого рівня не тільки в Україні, а й у Європі", - відзначив президент УАФ.

Також, за словами Андрія Павелка, 2020 рік переконав, що наполеглива праця та віра в успіх допомагають досягти того, що здавалося неможливим.

"У плідній співпраці з Міністерством охорони здоров'я України нам вдалося закінчити змагання в УПЛ, Кубку України та першій лізі за спортивним принципом. Ми змогли частково повернути вболівальників на трибуни, і саме їхня підтримка надихнула збірну на історичну перемогу в матчі з грізною Іспанією", - сказав президент асоціації.

Також Андрій Павелко нагадав, що всупереч усім негараздам 2020 року футбол в Україні активно розвивався. Зокрема, завдяки ініціативі Президента України та допомозі з боку УАФ у нашій країні відроджуються клуби, будуються нові дитячі футбольні майданчики та великі спортивні об'єкти.

"Напередодні 2021 року бажаю всім нам нових перемог - особистих і спортивних! Перемог кожній із наших збірних! А головній команді бажаю наступного року ще й встановити рекорд із зіграних матчів! Окрім поєдинків відбору на чемпіонат світу, провести максимальну кількість матчів на Євро та ще одну гру, яка в нас залишилася з 2020-го", - побажав Андрій Павелко.

Як писав УНН, футболісти збірної України креативно привітали вболівальників з Новим роком. 

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