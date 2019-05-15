Пацкан предупредил об утечке гостайны в случае международного аудита "Укроборонпрома"

"Есть доступ к государственной тайне. Я за то, чтобы провести этот аудит, но даже служебные документы для служебного пользования никто международным агентствам не предоставит. Кто будет голосовать за изменения в этот закон, будет отвечать за разглашение государственной тайны", - отметил Пацкан.

По его словам, аудит концерна с доступом к служебной и секретной информации может проводить только Счетная палата. Так, в частности, аудиторы не могут разглашать информацию о количестве и видах заказанного вооружения. Он также предложил заслушать отчет национальных аудиторов на закрытом заседании Кабмина с тем, чтобы глава правительства сделал соответствующие выводы.

При этом он добавил, что тот открытый и прозрачный аудит, на котором настаивает Премьер, не даст ожидаемого результата. В свою очередь, председатель КМУ Владимир Гройсман отметил, что есть необходимость привлечь и Счетную палату к аудиту части документов, которые носят гриф "секретно", в целом не отказываясь от своего решения относительно привлечения международных экспертов.

Напомним, правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании за 10 дней.