Пацкан попередив про витік держтаємниці у разі міжнародного аудиту "Укроборонпрому"

"Є доступ до державної таємниці. Я за те, щоб провести цей аудит, але навіть службові документи для службового користування ніхто міжнародним агенціям не надасть. Хто буде голосувати за зміни до цього закону, буде відповідати за розголошення державної таємниці", - зазначив Пацкан.

За його словами, аудит концерну із доступом до службової і таємної інформації може проводити лише Рахункова палата. Так, зокрема, аудитори не можуть розголошувати інформацію про кількість і види замовленого озброєння. Він також запропонував заслухати звіт національних аудиторів на закритому засіданні Кабміну із тим, щоб голова уряду зробив відповідні висновки.

При цьому він додав, що той відкритий і прозорий аудит, на якому наполягає Прем’єр, не дасть очікуваного результату. Своєю чергою, голова КМУ Володимир Гройсман зазначив, що є необхідність залучити і Рахункову палату до аудиту частини документів, які носять гриф "секретно", в цілому не відмовляючись від свого рішення щодо залучення міжнародних експертів.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення зобов’язати "Укроборонпром" завершити переговори з аудиторськими компаніями і розпочати аудит компанії за 10 днів.