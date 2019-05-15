Пацкан попередив про витік держтаємниці у разі міжнародного аудиту "Укроборонпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Залучення міжнародних експертів до проведення відкритого аудиту діяльності "Укроборонпрому" може призвести до витоку таємної інформації щодо озброєння, яке закуповує держава. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Є доступ до державної таємниці. Я за те, щоб провести цей аудит, але навіть службові документи для службового користування ніхто міжнародним агенціям не надасть. Хто буде голосувати за зміни до цього закону, буде відповідати за розголошення державної таємниці", - зазначив Пацкан.
За його словами, аудит концерну із доступом до службової і таємної інформації може проводити лише Рахункова палата. Так, зокрема, аудитори не можуть розголошувати інформацію про кількість і види замовленого озброєння. Він також запропонував заслухати звіт національних аудиторів на закритому засіданні Кабміну із тим, щоб голова уряду зробив відповідні висновки.
При цьому він додав, що той відкритий і прозорий аудит, на якому наполягає Прем’єр, не дасть очікуваного результату. Своєю чергою, голова КМУ Володимир Гройсман зазначив, що є необхідність залучити і Рахункову палату до аудиту частини документів, які носять гриф "секретно", в цілому не відмовляючись від свого рішення щодо залучення міжнародних експертів.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення зобов’язати "Укроборонпром" завершити переговори з аудиторськими компаніями і розпочати аудит компанії за 10 днів.