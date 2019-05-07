Патрульные Киевской области составили более 8,5 тыс. протоколов за превышение скорости

"С начала года по сегодняшний день патрульные Киевской области вынесли более 8500 постановлений за превышение установленных ограничений скорости движения в населенном пункте. Среди них - почти 1200 постановлений стражи порядка вынесли за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч и более чем на 50 км/ч - 255 гривен и 510 гривен соответственно.

Как сообщал УНН, полицейские патрульной полиции Украины составили более 86 тыс. админпротоколов за нарушения водителями скорости движения за время использования радаров TruCam, начиная с 16 октября 2018 года.



Напомним, за четыре месяца 2019 года, с помощью приборов для измерения скорости TruCam, патрульная полиция составила более 100 тысяч админпротоколов за нарушение скоростного режима.



