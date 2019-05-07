Патрульні Київщини склали понад 8,5 тис. протоколів за перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку року, за допомогою приладу TruCam, патрульні Київської області винесли понад 8500 постанов за перевищення швидкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.
“З початку року по сьогоднішній день патрульні Київської області винесли понад 8500 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху у населеному пункті. Серед них — майже 1200 постанов охоронці порядку винесли за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш, ніж на 50 км/годину. Всі правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год та більше, як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно.
Як повідомляв УНН, поліцейські патрульної поліції України склали понад 86 тис. адмінпротоколів через порушення водіями швидкості руху за час використання радарів TruCam, починаючи з 16 жовтня 2018 року.
Нагадаємо, за чотири місяці 2019 року, за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCam, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму.