Патрульні Київщини склали понад 8,5 тис. протоколів за перевищення швидкості

“З початку року по сьогоднішній день патрульні Київської області винесли понад 8500 постанов за перевищення встановлених обмежень швидкості руху у населеному пункті. Серед них — майже 1200 постанов охоронці порядку винесли за перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш, ніж на 50 км/годину. Всі правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год та більше, як на 50 км/год — 255 гривень та 510 гривень відповідно.

Як повідомляв УНН, поліцейські патрульної поліції України склали понад 86 тис. адмінпротоколів через порушення водіями швидкості руху за час використання радарів TruCam, починаючи з 16 жовтня 2018 року.



Нагадаємо, за чотири місяці 2019 року, за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCam, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму.



