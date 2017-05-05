Патрульное авто протаранило маршрутку в Киеве

"Патрульный автомобиль двигался по ул.Строителей в направлении бульвара Перова. Там трехполосный движение. Он находился в центральной полисе. При перестроении вправо не увидел маршрутное транспортное средство, которое двигалось в полосе для маршрутных транспортных средств и в конце привело к столкновению", - сказал М.Демчик.

Он уточнил, что ДТП произошло сегодня около 11:00, в результате патрульный автомобиль Toyota Prius и маршрутка получили механические повреждения.

"Пострадавших нет", - уточнил М.Демчик.

Как сообщал УНН, из-за нетрезвого пассажира в Кропивницком маршрутка попала в ДТП.