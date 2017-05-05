Патрульне авто протаранило маршрутку в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Патрульний автомобіль зіткнувся з маршруткою на вулиці Будівельників в столиці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник командира першого батальйону патрульної поліції Києва Максим Демчик.
“Патрульний автомобіль рухався по вул.Будівельників в напрямку бульвара Перова. Там трьохполосний рух. Він знаходився у центральній полісі. При перелаштуванні вправо не побачив маршрутний транспортний засіб, який рухався в полосі для маршрутних транспортних засобів і що врешті привело до зіткнення”, — сказав М.Демчик.
Він уточнив, що ДТП сталося сьогодні близько 11:00, в результаті патрульний автомобіль Toyota Prius і маршрутка отримали механічні пошкодження.
“Потерпілих немає”, — уточнив М.Демчик.
Як повідомляв УНН, через нетверезого пасажира в Кропивницькому маршрутка потрапила в ДТП.