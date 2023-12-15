Патроны и снаряды для гранатометов: Литва передала Украине новую партию военной помощи
Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.
В Украине объявили в розыск российского "патриарха" кирилла
Информация о розыске кирилла - владимира михайловича гундяева - размещена в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Россияне обстреляли Никополь: травмированы два человека, есть разрушения
Российские войска четыре раза обстреляли Никополь, ранив двух человек и повредив дома, магазин и инфраструктуру; регион за пределами Никополя остался вне обстрелов.
Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки, вероятно, последней
Как сообщило Международное энергетическое агентство, мировой спрос на уголь в 2023 году достигнет рекордного уровня - 8,5 млрд тонн.
Разбойное нападение на Киевщине: били обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами
В Киевской области, группа грабителей жестоко избила мужчину, похитив его имущество и повредив автомобиль. Они ворвались в дом потерпевшего в селе Каменная Гребля в полночь. Нанесли хозяину неоднократные удары обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами. После негодяи завладели охотничьим оружием, боеприпасами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. Полиция установила и задержала подозреваемых в течение 24 часов после нападения.
Фицо остро ответил Еврокомиссии на критику реформ анонсированных его правительством
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо защитил свои реформы уголовного законодательства от критики со стороны ЕС, особенно в отношении ликвидации Специальной прокуратуры, ссылаясь на проблемы с правами человека. ЕС предупреждает, что эти реформы могут поставить под угрозу защиту фондов ЕС.
Главная задача - оборона нашего государства: Зеленский к местным и региональным властям
Президент Зеленский отмечает, что защита Украины является приоритетом для всех уровней власти и ключевым долгом общин и отдельных граждан, особенно против российской агрессии.
Йеменская группировка хуситов атаковала два грузовых судна в Красном море
Йеменская группировка Хути атаковала два грузовых судна в Красном море: в одно из них попал беспилотник, а в другое - баллистическая ракета; официальный представитель США подтвердил, что судно под либерийским флагом подверглось удару, что привело к пожару.
Посол США призвала принять дополнительный пакет помощи Украине как можно быстрее
По словам Бриджит Бринк, Украина достигла значительных успехов таких как вытеснение черноморского флота или создание гуманитарного коридора.
Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном конфликте
Лидеры Венесуэлы и Гайаны договорились избегать насилия из-за спора по провинции Эссекибо и планируют встретиться в Бразилии в течение трех месяцев, чтобы продолжить обсуждение.