Патриарх Иерусалимский Феофил наградил Новинского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Народный депутат Вадим Новинский был удостоен высокой чести получить награду Иерусалимской Православной Церкви – Золотой крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня. Об этом сообщил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, передает УНН со ссылкой на "Факти.ICTV".
Я был удостоен высокой чести – из рук Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III получил награду Иерусалимской Православной Церкви – Золотой Крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня", – написал Новинский, который в составе делегации УПЦ посетил Иерусалим.
Политик считает огромной честью для себя получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной православной святыни – храма Гроба Господня.
"Искренне благодарен его Блаженству и всей Иерусалимской Православной Церкви за поддержку канонической УПЦ, особенно в такие непростые для украинского православия времена", – поблагодарил политик.
Предстоятель, вручая награду, сказал, что Вадим Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской Православной Церковью.
Напомним, благодаря его меценатской помощи в 2016-2017 годах в храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет проведены реставрационные работы. Усилия реставраторов были сосредоточены на укреплении и сохранении Кувуклии – небольшой купольной часовни, находящейся в центре Ротонды храма, над местом, где было погребено и три дня покоилось тело Иисуса Христа.
Руководила реставрационным проектом архитектор Антония Моропуло. Для проведения работ было заключено специальное соглашение между католической, православной и армяно-григорианской конфессиями, которые несут ответственность за содержание Кувуклии.
Также по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 30 января 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.
Во время встречи речь шла о ситуации в мировом православии вообще и в церковной жизни Украины в частности. Патриарх Феофил заверил в своих молитвах за единство украинского и мирового православия, отметил необходимость особой христианской мудрости, терпения и смирения в этот кризисный период церковной жизни.
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви тепло отозвался о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрие, охарактеризовав его как особого иерарха и глубоко духовного человека.