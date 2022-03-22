Патриарх Варфоломей планирует посетить Польшу, чтобы благословить украинских беженцев

Детали

Так, по информации, которую обнародовал Зоря, Вселенский Патриархат сообщает, что Президент Республики, Его Эксцеленция Анджей Дуда официально пригласил Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея посетить его родину, “чтобы благословить и утешить и укрепить бесчисленное количество беженцев, которые оказались в стране после начала войны в Украине”.

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“Его Святейшество, получив также подобное приглашение от Предстоятеля Православной Церкви Польши Блаженнейшего Митрополита Варшавского Саввы, намерен принять его и посетить там временные приюты для беженцев в сопровождении Высокопреосвященнейшего Старшего Митрополита Халкидонского Эммануила и Большого синкелла отца Якова Крочака”, - сообщил представитель Митрополита.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Папе Римскому о сложной гуманитарной ситуации и поддержал его посредническую роль в отношениях с россией для завершения войны.