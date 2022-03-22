Патриарх Варфоломей планирует посетить Польшу, чтобы благословить украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда пригласил посетить страну Вселенского Патриарха Варфоломея, чтобы благословить и утешить и укрепить беженцев, которые прибыли после начала войны в Украине. Об этом сообщил представитель Блаженнейшего Митрополита Епифания архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook, передает УНН.
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Так, по информации, которую обнародовал Зоря, Вселенский Патриархат сообщает, что Президент Республики, Его Эксцеленция Анджей Дуда официально пригласил Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея посетить его родину, “чтобы благословить и утешить и укрепить бесчисленное количество беженцев, которые оказались в стране после начала войны в Украине”.
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“Его Святейшество, получив также подобное приглашение от Предстоятеля Православной Церкви Польши Блаженнейшего Митрополита Варшавского Саввы, намерен принять его и посетить там временные приюты для беженцев в сопровождении Высокопреосвященнейшего Старшего Митрополита Халкидонского Эммануила и Большого синкелла отца Якова Крочака”, - сообщил представитель Митрополита.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Папе Римскому о сложной гуманитарной ситуации и поддержал его посредническую роль в отношениях с россией для завершения войны.