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15 марта, 19:03 • 108397 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147842 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126325 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119655 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106445 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102238 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96169 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Патриарх Филарет: коррупция является главным злом для Украины

Патриарх Филарет: коррупция является главным злом для Украины

Киев • УНН

 • 7429 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Патриарх Филарет призвал украинцев избегать коррупции, а представителям власти работать ради Украины, а не ради своего места в ней. Об этом он сказал в своем обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает УНН.

"Церковь не раз напоминала и продолжает это делать, что коррупция - главное зло для нашего государства, которое является даже более опасным, чем кремлевская агрессия. Подкуп государственных чиновников, взятки, хищения народных средств и присвоение народного имущества - все это является и преступлениями по государственным законам, и тяжелым грехом перед Богом. Поэтому снова и снова напоминаем всем - берегитесь коррупции, как горящего огня! Потому что если виновный в коррупции не прекратит своего греха, не покается и не исправится - неправедное богатство, собранное в преступный образ, и связанные с ним временные прелести этой жизни - обернутся тяжелым бременем на шею и пылающим огнем вечных мук, осуждением Божиим и вечными страданиями.
Следует не забывать, что коррупция имеет не только материальное измерение. Пустые слова политиков, которые ради достижения власти готовы обещать всем все, не беспокоясь, могут ли они это осуществить и даже не имея настоящего намерения это  делать - это тоже коррупция. Таким образом безответственные политики разрушают государство и развращают народ, а их сладкие обещания оборачиваются горькими плодами.

Безответственность и популизм, забота только о своем месте во власти, а не об Украине, ее настоящем и будущем - это тоже грех перед Богом. Поэтому от имени Церкви призываю все политические силы, а особенно представленые в парламенте, - как те, которые у власти, так и те, что в оппозиции - работайте ради Украины, а не ради своего места в Украине! »- сказал он.

Также Филарет отметил, что символично совпадение Дня Достоинства и Свободы с днем ​​чествования Церковью Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил.

"По моему убеждению, глубоко символично, что и события, которые мы вспоминаем, и сам праздник совпадают с днем ​​чествования Церковью Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил.  Архангел Михаил является руководителем Ангельских Воинств, который вместе с верными ангелами восстал против сатаны и соблазненных им ангелов, которые отпали от добра и правды и стали бесами, — и победил их. На основании Божьего откровения Архангел Михаил всегда почитался как помощник в борьбе со злом, защитник правды, защитник истины.

Эта символическая связь подчеркивается и тем, что во время Революции Достоинства Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве сыграл важную роль, предоставив убежище преследуемым, открыв дверь раненым. В самые трудные минуты его колокола призывали к единению и противостоянию злу, напоминали о Божьей защите тем, кто отстаивает правду ", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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