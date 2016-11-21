Патриарх Филарет: коррупция является главным злом для Украины

"Церковь не раз напоминала и продолжает это делать, что коррупция - главное зло для нашего государства, которое является даже более опасным, чем кремлевская агрессия. Подкуп государственных чиновников, взятки, хищения народных средств и присвоение народного имущества - все это является и преступлениями по государственным законам, и тяжелым грехом перед Богом. Поэтому снова и снова напоминаем всем - берегитесь коррупции, как горящего огня! Потому что если виновный в коррупции не прекратит своего греха, не покается и не исправится - неправедное богатство, собранное в преступный образ, и связанные с ним временные прелести этой жизни - обернутся тяжелым бременем на шею и пылающим огнем вечных мук, осуждением Божиим и вечными страданиями.

Следует не забывать, что коррупция имеет не только материальное измерение. Пустые слова политиков, которые ради достижения власти готовы обещать всем все, не беспокоясь, могут ли они это осуществить и даже не имея настоящего намерения это делать - это тоже коррупция. Таким образом безответственные политики разрушают государство и развращают народ, а их сладкие обещания оборачиваются горькими плодами.

Безответственность и популизм, забота только о своем месте во власти, а не об Украине, ее настоящем и будущем - это тоже грех перед Богом. Поэтому от имени Церкви призываю все политические силы, а особенно представленые в парламенте, - как те, которые у власти, так и те, что в оппозиции - работайте ради Украины, а не ради своего места в Украине! »- сказал он.

Также Филарет отметил, что символично совпадение Дня Достоинства и Свободы с днем ​​чествования Церковью Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил.

"По моему убеждению, глубоко символично, что и события, которые мы вспоминаем, и сам праздник совпадают с днем ​​чествования Церковью Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Архангел Михаил является руководителем Ангельских Воинств, который вместе с верными ангелами восстал против сатаны и соблазненных им ангелов, которые отпали от добра и правды и стали бесами, — и победил их. На основании Божьего откровения Архангел Михаил всегда почитался как помощник в борьбе со злом, защитник правды, защитник истины.

Эта символическая связь подчеркивается и тем, что во время Революции Достоинства Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве сыграл важную роль, предоставив убежище преследуемым, открыв дверь раненым. В самые трудные минуты его колокола призывали к единению и противостоянию злу, напоминали о Божьей защите тем, кто отстаивает правду ", - отметил он.