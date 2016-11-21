Патріарх Філарет: корупція є головним злом для України

“Церква не раз нагадувала і продовжує це робити, що корупція — головне зло для нашої держави, яке є навіть більш небезпечним, ніж кремлівська агресія. Підкуп державних посадовців, хабарі, розкрадання народних коштів та привласнення народного майна — все це є і злочини за державним законом, і важкий гріх перед Богом. Тому знову і знову нагадуємо всім — стережіться корупції, як палаючого вогню! Бо якщо винний у корупції не припинить свого гріха, не покається і не виправиться — неправедне багатство, зібране в злочинний спосіб, і пов’язані з ним тимчасові принади цього життя — обернуться важким тягарем на шию і палаючим вогнем вічних мук, осудом Божим і вічними стражданнями.

Слід не забувати, що корупція має не лише матеріальний вимір. Пусті слова політиків, які заради досягнення влади готові обіцяти всім усе, не турбуючись, чи можуть вони це здійснити і навіть не маючи справжнього наміру цього робити — це теж корупція. У такий спосіб безвідповідальні політики руйнують державу і розбещують народ, а їхні солодкі обіцянки обертаються гіркими плодами.

Безвідповідальність і популізм, турбота лише про своє місце при владі, а не про Україну, її теперішнє і майбутнє — це теж гріх перед Богом. Тому від імені Церкви закликаю всі політичні сили, а особливо представлені у парламенті, — як ті, які при владі, так і ті, що в опозиції — працюйте заради України, а не заради свого місця в Україні!” — сказав він.

Також Філарет зазначив, що символічним є збіг Дня Гідності та Свободи з днем вшанування Церквою Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил.

“На моє переконання, глибоко символічним є те, що і події, які ми згадуємо, і саме свято співпадають з днем вшанування Церквою Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил. Архангел Михаїл є очільником Ангельських Воїнств, який разом з вірними ангелами повстав проти сатани і спокушених ним ангелів, що відпали від добра і правди та стали бісами, — і переміг їх. На підставі Божого одкровення Архангел Михаїл завжди вшановувався як помічник у боротьбі зі злом, захисник правди, оборонець істини.

Цей символічний зв’язок підкреслюється й тим, що під час Революції Гідності Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві відіграв важливу роль, надавши притулок переслідуваним, відкривши двері пораненим. У найважчі хвилини його дзвони закликали до єднання і протистояння злу, нагадували про Божий захист тим, хто відстоює правду”, — зауважив він.