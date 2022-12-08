Паспорта рф и флаг "новороссии": что нашла СБУ на объектах УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На объектах УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях Служба безопасности Украины нашла российские паспорта, ворованные иконы и флаг "новороссии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП), которые расположены в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. На территории епархий обнаружены российские паспорта, прокремлевская литература, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических л/днр", – говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, во время захвата Херсона местный архимандрит, настоятель Успенского собора, находился в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов. За несколько дней до освобождения города священник сежал во временно оккупированные районы юга Украины.
На территории Успенского собора обнаружили:
• коллекцию икон, которую рашисты похитили из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона;
• пропуски, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации рф";
• российские паспорта местных священников, полученные во время оккупации Херсона.
"По разоблаченным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в СБУ.
Кроме того, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружили флаг так называемой "новороссии" и библиотеку с пропагандистской литературой российских авторов. А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачили бывших уголовников, которые поддерживают связь с российскими абонентами. Сейчас эти контакты проверяет СБУ.
В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили человека, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.
Во время осмотра помещений Свято-Николаевского Милецкого монастыря были найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.
Напомним
Священников УПЦ МП, задержанных после обысков, могут обменивать на украинских пленных.