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Паспорти рф та прапор "новоросії": що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

Паспорти рф та прапор "новоросії": що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

Київ • УНН

 • 697738 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях Служба безпеки України знайшла російські паспорти, крадені ікони та прапор "новоросії". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "л/днр", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, був у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території Успенського собору виявили:

• колекцію ікон, яку рашисти викрали з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсона;

• перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации рф";

• російські паспорти місцевих священників, які було отримано під час окупації Херсона.

"За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", – повідомили в СБУ.

Крім того, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявили прапор так званої "новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрили колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з російськими абонентами. Зараз ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Нагадаємо

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