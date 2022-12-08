Паспорти рф та прапор "новоросії": що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На об’єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях Служба безпеки України знайшла російські паспорти, крадені ікони та прапор "новоросії". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій "л/днр", – ідеться у повідомленні.
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За даними СБУ, під час захоплення Херсона місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, був у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник втік до тимчасово окупованих районів півдня України.
На території Успенського собору виявили:
• колекцію ікон, яку рашисти викрали з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсона;
• перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации рф";
• російські паспорти місцевих священників, які було отримано під час окупації Херсона.
"За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", – повідомили в СБУ.
Крім того, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявили прапор так званої "новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрили колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з російськими абонентами. Зараз ці контакти перевіряє СБУ.
У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.
Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.
Нагадаємо
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