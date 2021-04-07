Пашинян предложил Путину идею строительства Россией еще одной АЭС на территории Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность строительства новой атомной электростанции в Армении, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ, транслирующие их переговоры.
Детали
“Я надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении”, — сказал он в ходе встречи с президентом РФ.
Премьер-министр Армении также отметил, что Ереван придает важное значение вопросам экономического сотрудничества двух стран.
Атомная энергетика в Армении
На данный момент в Армении функционирует АЭС вблизи города Мецамор, которая является единственным атомным инфраструктурным объектом республики. Она была введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции.
Стоит добавить, что в декабре 2020 года топливная компания Росатома — ТВЭЛ — и Армянская АЭС подписали контракт на поставку российского ядерного топлива на станцию в 2021 году.
Армянская АЭС традиционно является одним из основных источников электроэнергии в стране. Станция ежегодно вырабатывает до 40% всей электроэнергии Армении.
В январе министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян сообщил, что правительство республики намерено продлить срок эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции до 2036 года. В 2020 году АЭС была подготовлена к завершающему этапу модернизации.