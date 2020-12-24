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Росатом постачатиме російське ядерне паливо на Вірменську АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Паливна компанія Росатома — ТВЕЛ — і Вірменська АЕС підписали контракт на постачання російського ядерного палива на станцію в 2021 році, говориться в повідомленні ТВЕЛ, пише УНН.

Росатом постачатиме російське ядерне паливо на Вірменську АЕС

Вірменська АЕС традиційно є одним з основних джерел електроенергії в країні. Станція щорічно виробляє до 40% всієї електроенергії Вірменії. У перші три квартали 2020 року на АЕС було вироблено 1,89 млрд кВт.год електроенергії.

Для єдиного в Вірменії діючого атомного енергоблоку встановленою потужністю 407,5 МВт поставляється вібростійке паливо для реактора ВВЕР-440 виробництва Машинобудівного заводу (МСЗ в місті Електросталь).

Довідка: ТВЕЛ включає підприємства з фабрикації ядерного палива, конверсії і збагачення урану, виробництва стабільних ізотопів, виробництва газових центрифуг, а також науково-дослідні та конструкторські організації. Є єдиним постачальником ядерного палива для російських АЕС. Паливна компанія Росатома “ТВЕЛ” забезпечує ядерним паливом 73 енергетичних реактора в 13 країнах світу, дослідницькі реактори в десяти країнах світу, а також транспортні реактори російського атомного флоту.

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