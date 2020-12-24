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Росатом будет поставлять российское ядерное топливо на Армянскую АЭС

Киев • УНН

 • 13358 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Топливная компания Росатома — ТВЭЛ — и Армянская АЭС подписали контракт на поставку российского ядерного топлива на станцию в 2021 году, говорится в сообщении ТВЭЛ, пишет УНН.

Росатом будет поставлять российское ядерное топливо на Армянскую АЭС

Армянская АЭС традиционно является одним из основных источников электроэнергии в стране. Станция ежегодно вырабатывает до 40% всей электроэнергии Армении. В первые три квартала 2020 года на АЭС было выработано 1,89 млрд кВт.ч электроэнергии.

Для единственного в Армении действующего атомного энергоблока установленной мощностью 407,5 МВт поставляется виброустойчивое топливо для реактора ВВЭР-440 производства Машиностроительного завода (МСЗ в городе Электросталь).

Справка: ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома “ТВЭЛ” обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

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