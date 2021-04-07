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Пашинян запропонував Путіну ідею будівництва Росією ще однієї АЕС на території Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним можливість будівництва нової атомної електростанції у Вірменії, пише УНН з посиланням на російські федеральні ЗМІ, які транслюють їхні переговори.

Деталі

“Я сподіваюся, що сьогодні ми обговоримо деякі питання, пов’язані зі стратегічними інвестиціями, і в цьому ключі я сьогодні хочу з вами обговорити можливість будівництва нової атомної електростанції у Республіці Вірменія”, — сказав він в ході зустрічі з президентом РФ.

Прем’єр-міністр Вірменії також зазначив, що Єреван надає важливого значення питанням економічного співробітництва двох країн.

Атомна енергетика у Вірменії

На даний момент у Вірменії функціонує АЕС поблизу міста Мецамор, яка є єдиним атомним інфраструктурним об’єктом республіки. Вона була введена в експлуатацію в 1979 році і зупинена в 1989 році після руйнівного Спітакського землетрусу. У 1995 році АЕС розконсервували за участю російських фахівців, після чого відновилася промислова експлуатація другого енергоблоку станції.

Варто додати, що в грудні 2020 року паливна компанія Росатому — ТВЕЛ — і Вірменська АЕС підписали контракт на постачання російського ядерного палива на станцію у 2021 році.

Вірменська АЕС традиційно є одним з основних джерел електроенергії в країні. Станція щорічно виробляє до 40% всієї електроенергії Вірменії.

У січні міністр територіального управління та інфраструктур Вірменії Сурен Папікян повідомив, що уряд республіки має намір продовжити термін експлуатації другого енергоблоку Вірменської атомної електростанції до 2036 року. У 2020 році АЕС була підготовлена до завершального етапу модернізації.

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