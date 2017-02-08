Пассажирский поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области

Сообщение о происшествии поступило 7 февраля в 21:15 в Харьковский отдел полиции от дежурного по железнодорожной станции "Мерефа".

Установлено, что на 811 километре перегона "Борки-Мерефа", пассажирским поездом сообщением "Кривой Рог-Москва" вблизи железнодорожной платформы "Селекционная" травмирован мужчина в возрасте около 60 лет.

Личность погибшего устанавливается. Движение поездов было приостановлено на 20 минут.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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