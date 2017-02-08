Пассажирский поезд сбил насмерть мужчину в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Харьковской области на 811 километре перегона "Борки-Мерефа" пассажирский поезд сообщением "Кривой Рог-Москва" сбил насмерть 60-летнего мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило 7 февраля в 21:15 в Харьковский отдел полиции от дежурного по железнодорожной станции "Мерефа".
Установлено, что на 811 километре перегона "Борки-Мерефа", пассажирским поездом сообщением "Кривой Рог-Москва" вблизи железнодорожной платформы "Селекционная" травмирован мужчина в возрасте около 60 лет.
Личность погибшего устанавливается. Движение поездов было приостановлено на 20 минут.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал УНН, поезд насмерть сбил мужчину во Львовской области.