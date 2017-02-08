Пасажирський потяг збив на смерть чоловіка на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Харківщині на 811 кілометрі перегону “Борки—Мерефа” пасажирський потяг сполученням “Кривий Ріг-Москва” збив на смерть 60-річного чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло 7 лютого о 21:15 до Харківського відділу поліції від чергового по залізничній станції “Мерефа”.
Встановлено, що на 811 кілометрі перегону “Борки—Мерефа”, пасажирським потягом сполученням “Кривий Ріг-Москва” поблизу залізничної платформи “Селекційна” травмовано чоловіка віком близько 60 років.
Особа загиблого наразі встановлюється. Рух потягів було призупинено на 20 хвилин.
Обставини події з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, потяг насмерть збив людину на Львівщині.