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Пассажиропоток аэропорта Ярославского превысил отметку 1,2 млн

Пассажиропоток аэропорта Ярославского превысил отметку 1,2 млн

Киев  •  УНН

 • 3728 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Международный аэропорт «Харьков», входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, за одиннадцать месяцев 2019 года увеличил пассажиропоток на 39%, обслужив за этот период свыше 1,2 миллиона пассажиров на внутренних и международных направлениях. Динамичное расширение маршрутной сети позволило по итогам 11 месяцев 2019 года увеличить число обслуженных рейсов до 5 138 — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

“Пассажиропоток Международного аэропорта „Харьков“ в ноябре достиг 115,2 тысячи пассажиров. Это на 59% больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда показатель составлял 72,6 тысячи. Аэропорт обслужил 95,4 тысячи пассажиров международных рейсов; 19,8 тысяч на внутренних перелётах, и показал рост этих показателей на 72% и 16% соответственно”, — сообщила компания-оператор харьковского аэропорта “Нью Системс АМ”, входящая в группу DCH Ярославского.

За ноябрь 2019 года аэропорт “Харьков” обслужил 477 вылетов авиакомпаний — это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наиболее популярными направлениями, по данным пресс-службы аэропорта Ярославского, стали Шарм-эль-Шейх, Киев, Стамбул, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Шарджа, Катовице и Прага.

В ноябре, согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), стабильный прирост операционных показателей Международного аэропорта “Харьков” позволил ему войти по итогам третьего квартала 2019 года в ТОП-5 наиболее динамично растущих воздушных гаваней Европы, обслуживающих до 5 миллионов пассажиров в год.

“Харьковский аэропорт имеет шансы и в дальнейшем занимать высокие места в континентальных рейтингах, имея стабильный долгосрочный рост ключевых показателей на протяжении длительного периода”, — прогнозирует компания-оператор аэропорта “Нью Системс АМ” из группы DCH Ярославского.

Аэропорт Харькова постоянно расширяет маршрутную сеть и открывает продажи билетов на новые направления. В ноябре в прошлом месяце были анонсированы и открыты продажи билетов на ряд новых рейсов. С 27 декабря авиакомпания МАУ и туроператор Coral Travel запускают рейсы в турецкий город Кайсери. С 16 января 2020 года лоукост-авиакомпания Ryanair открывает регулярное сообщение Харькова с Будапештом. А с 29 марта этот же перевозчик откроет перелёты в Варшаву (Модлин).

Билеты на новых направлениях уже доступны для покупки в авиакассах аэропорта “Харьков” и на его сайте, а также на сайтах авиакомпаний и в билетных агентствах.

Международный аэропорт “Харьков” (http://hrk.aero/) — один из ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт “Харьков” входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и основатель группы DCH, имеющей успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, намерен повторить этот успех: весной 2020 года стартует строительство нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днепр.

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